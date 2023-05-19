İkinci el online otoda satışlar düştü Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 172 bin 450 adet oldu.

AA

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay online mecralarda 327 bin 273 kurumsal ilan yayınlandı.

İlan sayısında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 1 artış olurken, ilandaki araçların yüzde 53'ü, yani 172 bin 450 adedi satıldı.

Satışlarda düşüş var

Satışlar, geçen yılın nisan ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10 geriledi

Ocak-Nisan 2023'te ise geçen yılın aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 12, satış adetlerinde yüzde 20 artış gerçekleşti. İlk 4 ayda 651 bin 539 adet satış oldu.

Fiyatlar yükseldi

Nisanda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Nisan 2023'te en yüksek payı 103 bin 259 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 62 bin 339 satışla benzinli ve 2 bin 247 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 886, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 719 oldu. Nisan 2022'de 583 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.