Dolar
7.3445
0.049%
Euro
8.6889
0.1244%
Altın
1952.7
-0.0537%
Borsa
1100.26
0%
G. Altın
460.799
-0.0466%
Bitcoin
86200.45
1.2539%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İkinci el online pazarda araç satışları 1 milyonu aştı

    İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar yine artmaya devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 08:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İkinci el online pazarda araç satışları 1 milyonu aştı

    Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

    2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Temmuz ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken ikinci el fiyatları her geçen gün arttı. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep artmaya devam ediyor.

    INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

    SATIŞLAR 1 MİLYONU AŞTI

    Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

    Bu yılın ilk yedi aylık döneminde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.

    otomobil

    Temmuzda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artış ile 364 bin 724 adet olarak gerçekleşti.

    İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 65’i satıldı.

    FİYAT YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

    Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. İkinci el online pazarda temmuz ayında araç fiyatlarında hazirana göre yüzde 7,5, 2019'un aralık ayına kıyasla da ortalama yüzde 32,2 artış gerçekleşti..

    Görüş Bildir