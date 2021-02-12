İkinci el online pazarda en çok satan marka ve modeller

İkinci el online pazarda en çok satan marka ve modeller

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 14 bin 808 satışla Volkswagen oldu. Renault, 12 bin 910'la ikinci ve Ford da 10 bin 994'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları sırasıyla 10 bin 128 adetle Fiat, 5 bin 632 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 597 adetle BMW, 5 bin 589 satışla Opel, 5 bin 39'la Peugeot, 4 bin 964 adetle Hyundai ve 3 bin 685'le de Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın ocak satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

EN HIZLI FIAT SATILDI

Ocak ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 78 güne çıktı. En hızlı satılan marka 66 günle Fiat, en yavaş satılan ise 93 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz oldu.

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Ocak 2021'de ikinci el online otomobil (sadece binek) pazarında toplam 83 bin 267 adet satış yapıldı.

En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Volkswagen'in Passat modeli 4 bin 320 satışla zirvedeki yerini korudu.

Satışlarda, Renault Clio 3 bin 334 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 320 adetle üçüncü oldu.

Ford'un Focus modeli ise 3 bin 89 adetle dördüncü, Opel Astra da 2 bin 528 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ardından 2 bin 469 adetle Toyota Corolla, 2 bin 404 adetle Renault Fluence, 2 bin 97 adetle Fiat Egea, 2 bin 96 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 25 adetle de BMW 5 Serisi sıralandı. Bu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.

TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise ocak ayında 20 bin 131 adet satış gerçekleşti. Satışlarda Fiat Doblo 2 bin 320 adetle ilk sıradaki yerini yine korumayı başardı.

Doblo'yu, 2 bin 295 adetle Ford Tourneo/Courier, 2 bin 92 adetle Fiat Fiorino, 1.719 adetle Ford Tourneo/Connect, 1.395 adetle VW Caddy, 1.177 adetle VW Transporter, 972 adetle Ford Transit, 868 adetle Renault Kangoo,783 adetle Peugeot Partner ve 588 adetle de Peugeot Partner takip etti.