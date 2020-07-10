İkinci el online pazarda fiyatlar artmaya devam ediyor

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarındaki fiyatlar, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7.9 arttı.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Salgından en ağır etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'nın yanı sıra, diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendi.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin haziran ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken ikinci el fiyatları artmaya devam etti.

HAZİRAN SATIŞ RAKAMLARI

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, haziran ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa göre de yüzde 3 artış kaydedildi.

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 ayında 838 bin 379 adetlik satış yapılmıştı.

İlk yarıda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İLANDAKİ ARAÇLARIN BÜYÜK BİR KISMI SATILDI

Ocak-haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 19 artarak 1 milyon 324 bin 751 adet oldu.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 71'i satıldı.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında yılın ilk yarısında pazarın lideri, 372 bin 449 adetlik satış ve yüzde 48,6 pay ile C segmenti oldu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Araç satışlarının artması ile birlikte fiyatlar da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi haziranda da yükseldi.

İkinci el online pazarda geçen ay araç fiyatlarında mayısa göre yüzde 7.9, 2019'un aralık ayına kıyasla da yüzde 24.7 artış gerçekleşti.

Aralık 2019'da 40 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın haziran ayında 49 bin 880 liraya yükseldi.