İkinci el oto pazarında alıcılar da satıcılar da mutlu değil

İkinci el oto pazarında alıcılar da satıcılar da mutlu değil

Sıfır otomobillere ÖTV indirimi gelmesine rağmen 2. el otomobil piyasasında değişen bir şey olmadı. Bu durum, hem alıcıları hem de satıcıları memnun etmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrildi. Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatlara yansımadı.

Alıcılar, otomobillerin çok pahalı olduğunu ifade ederken, satıcılar ise vatandaşların fiyat sorup gittiğinden dert yakındı.

Samsun 2. el otomobil pazarında da durum farklı değil. Pazarda araba fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Egemen Arslan, “Araba fiyatları bize yüksek geldi. Asgari ücretle çalışıyoruz. 80-90 bin TL aşağısına iyi bir araba yok. Bu piyasa ne olacak biz de bilmiyoruz.

"40 BİNLİK ARABA 80 BİN OLDU"

Sadece baktık ve elimiz boş dönüyoruz. Piyasa düşecek mi diye bakacağız. Satılan araba var ama fiyatlar çok uçuk. Daha düne kadar 40 bin TL olan araba bugün 80 bin TL. Biz maaş olarak aynı yerde sayıyoruz ama araba piyasası durmadan yükseliyor.” dedi.





Manuel vites arabasını satıp otomatik vites araba almak için pazara geldiğini dile getiren Serkan Kutlu, “Ben aracımı yükseltmeyi düşünüyorum. Araba fiyatları çok uçmuş. Her yeri değişen boyalı arabalara yüksek fiyat istiyorlar. Şu anda biz de araba alma işini askıya aldık. İstediğimiz araçlar bütçeyi aşıyor. Galerilerde de durum aynı.

"FİYATLARIN DÜŞECEĞİNE İNANMIYORUM"

Ben de manuel vites bir araba var. Otomatik vites bir araba arıyorum. Onu almak için de üstüne 60-70 bin TL koymam gerekiyor. O da şu şartlarda zor. ÖTV indirimi geldi ama bayilerde araba olmadığından ikinci el otomobil fiyatları da düşmüyor. Çıkan fiyatların da düşeceğine inanmıyorum.” diye konuştu.

Pazardan alt segment bir araba alan Ufuk Kaçak ise şunları söyledi:

“Biz, uygun ya da bütçemize göre araçlar olursa alıyoruz. Sonrasında temizlik ve bakım yapıp, satışa sunuyoruz. Bugün de alt segment bir araba aldım. Piyasa değeri 25-30 bin TL değerindeki bir arabayı aldım.

Aldığım arabayı da 30 bin TL’ye satmaya çalışacağım. Şu anda araba bulmak zor. Fiyatlar yüksek olduğundan araba bulmakta zorlanılıyor.”

Cumartesi günleri kurulan 2. el oto pazarında vatandaşlar daha çok araba fiyatlarını sorup, elleri boş bir şekilde pazardan ayrıldı.