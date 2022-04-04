İkinci el oto pazarında durgunluk devam ediyor

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken; galericiler, havalar ısındıkça işlerin düzeleceği konusunda ümitlerini sürdürüyor.

Yüksek fiyat nedeniyle satışların azaldığı ikinci el otomobil pazarları, son aylarda ise soğuk havanın da etkisiyle durma noktasına gelmişti.

Öte yandan, fiyatlar yüzde 15 civarı düşmesine ve havaların ısınmasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı.

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini söyledi.

Her cumartesi günü Samsun'da kurulan ikinci el oto pazarında durgunluk göze çarptı. Ramazan’ın ilk günleri olmasından ötürü alıcı ilgisi sınırlı kaldı.

Satış için pazara gelenlere göreyse durgunluk yeni değildi. Esnaf işlerin eskisi kadar iyi olmadığını, KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini ifade etti.

Başkan İbrahim Kınık, ''Yaklaşık 3 aydan beri işler bayağı durgun. Bunun üzerine de şimdi KDV birden yüzde 18’e çıktı. Daha önce sadece ticari araçlardaydı. Şimdi ufak arabalarda da yüzde 18 oldu.

Şu an insanlar hissetmedi ama bayağı etkilendi. Kötüye doğru gidecektir. Kârdan mı yüzde 18, tamamından mı yüzde 18 tam bir bilgimiz yok.

ARABA, PARA KAZANMA İŞİ OLDU

Yaz sezonu kış sezonu kalktı artık. Araba tamamen rant oldu, para kazanma işi oldu. Eskiden araba alıyorduk, plakayı taktığın zaman fiyatı biraz geriye geliyordu. Şimdi hep yukarı yukarı gidiyor. Artık yaz-kış alakası kalmadı. Ama gel gelelim iş var mı derseniz iş yok.'' ifadelerini kullandı.