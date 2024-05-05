İkinci el oto pazarında fiyatlar düşmeye devam ediyor İstanbul’da ikinci el araç piyasasında araç bolluğu oluşurken, fiyatlar son bir yılda yaklaşık yüzde 30 oranında geriledi.

İHA

Son dönemde artan çip tedarik sorunları ve sıfır araçlardaki fahiş fiyatlar nedeniyle, ikinci el otomobil fiyatları da ciddi şekilde zamlanmıştı.

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Araç fiyatları ise son bir yılda yaklaşık yüzde 30 geriledi.

Bu durumu değerlendiren oto galericiler, araç satışındaki durgunluğun arttığını belirterek, otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getirdi.

"Piyasa daha da kötüye gider"

İkinci el otomobil sektörünün durgun bir şekilde devam ettiğini belirten oto galerici İsa Temur, şunları söyledi:

Şu anda vatandaşların çoğu araçlarını satıyor. Bizlerde çok az kar marjlarıyla araç alıp satıyoruz. Kredi faizlerinin yüksek olması piyasaya etki ediyor. Kredi faizleri düzene girmezse piyasa daha da kötüye gider



Araç fiyatları düşmez. Vatandaş aldığı paranın altına aracını satmak istemiyor, satan da paraya ihtiyacı olduğu için satıyor. Genelde bu aralar aracını satan ve takas yapan çok. Bankanın dışında taksit imkanı yok, bizler taksit yapamıyoruz.

"Yatırım aracı olmaktan çıktı"

Genele baktığımız zaman ise toplamda yüzde 30 fiyatlarda gerileme oldu. Zamanında yatırım için alan vatandaşlar şimdi araçlarını satıyorlar. Araç artık yatırım aracı olmaktan çıktı diyebilirim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)