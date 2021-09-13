İkinci el oto pazarında fiyatlar yükseldi

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken, fiyatlarda ise yüzde 2,23 artış yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrildi. Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatları düşüreceğine daha da artırdı.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 3 geriledi, araç fiyatları ise ortalama yüzde 2,23 arttı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise ortalama yüzde 6,8 fiyat artışı oldu.

İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Satışlar; temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış kaydetti.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

İLANA ÇIKANLARIN YÜZDE 44'Ü SATILDI

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.

Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 17 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.

EN ÇOK DİZEL TERCİH EDİLDİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.