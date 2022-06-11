İkinci el oto pazarında fiyatlar yüzde 27 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay yüzde 1,4 azaldı, araç fiyatları ortalama yüzde 27 arttı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, artan dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 satış gerçekleşti.

Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış gerçekleşirken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 29 artış kaydedildi.

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi mayısta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.

En çok dizel satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 117 bin 6 adetlik satış ve yüzde 62 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 65 bin 456 satış ve yüzde 34,7 payla benzinli, 2 bin 829 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 2 bin 808 satışla yüzde 1,5 ve elektrikli otomobillerin payı da 665 satışla yüzde 0,4 olarak belirlendi.