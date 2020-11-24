İkinci el oto pazarında satışlar durgun

İkinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı, pazarları ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep şimdiye kadar bir hayli fazlaydı.

Aylardır hareketli olan ikinci el otomobil piyasasında ise bu dönemde durgunluk yaşanıyor.

Bursa’da kurulan ikinci el oto pazarında, fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi.

SON İKİ HAFTA DURGUNLUK VAR

Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında, son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi.