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- İkinci el oto pazarında satışlar durgun
İkinci el oto pazarında satışlar durgun
- İHA
- 24.11.2020 - 08:59
- Güncelleme : 24.11.2020 - 09:52
Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep şimdiye kadar bir hayli fazlaydı.
Aylardır hareketli olan ikinci el otomobil piyasasında ise bu dönemde durgunluk yaşanıyor.
Bursa’da kurulan ikinci el oto pazarında, fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi.
SON İKİ HAFTA DURGUNLUK VAR
Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında, son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi.
Pazara araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, "Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az." dedi.
Pazara araç almak için gelen vatandaşlar ise, "Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul." şeklinde konuştu.