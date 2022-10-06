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    İkinci el oto piyasasında satışlar yavaşladı

    İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 10 civarında düşüş gösterdi, buna rağmen piyasada satışlar düşüyor.
    • 06.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:10
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    İkinci el oto piyasasında satışlar yavaşladı

    Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 6 ay / 6 bin km şartı getirilmişti.

    Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

    Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

    Pazar sessizliğe büründü

    İHA'da yer alan habere göre, son dönemde ikinci el oto fiyatlarında az da olsa düşüşler yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü.

    Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

    otomobil

    İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ''Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor.

    "Fiyatlar da düştü satışlar da"

    Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor.'' dedi.

    Genel olarak otomobil piyasasında daralma yaşandığını ifade eden Çiftçi, "Sıfır otomobillerde ağustos ayından sonra bir daralma yaşandı. Avrupa’daki rakamlara bakarsak orada da daralma yaşandı.

    Çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle otomobil üreticileri de daralma yaşadı. Bu durum piyasalara yansıyor. Tedarik sorunu uzun süredir devam ediyor, piyasaların durgun olmasının sebepleri bunlar." diye konuştu.

    otomotiv


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