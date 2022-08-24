İkinci el otoda kilometre şartına korsan çözüm

Bazı ikinci el otomobil satan işletmeler, stoktaki sıfır kilometre araçları satabilmek için korsan taksi durakları ile anlaştı.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Galericiler, kilometre sınırını aşmaya çalışıyor

6 aylık bekleme süresini stokta dolduran galericiler, kilometre şartını ise korsan taksi durakları ile anlaşarak aşıyor. Otomobil, 1 ay gibi kısa bir süre çalışarak 6 bin kilometreyi kolaylıkla aşabiliyor.

Galerici, korsan taksi durağından aylık 7-8 bin lira ücret alıyor. Otomobil 6 bin kilometreyi geçince de satışa koyuyor.

Bayilerde araç bulunamaması nedeniyle 6 bin kilometredeki araçlar, sıfır ﬁyatlarının bile üzerine satılıyor.

Sanayide kilometreleri yükseltiliyor

Bir diğer kurnazlık ise oto sanayilerinde dönüyor. Eskiden sanayi sitelerinde araçların kilometreleri düşürülürken, şimdi ise sanayilerde mesai kilometre yükseltmek için yapılıyor.

Maslak oto sanayide bir usta, “Otomobilin beynine girerek kilometreyi yükseltmek mümkün. Bu basit bir olay. Satış sonrası yeniden eski hâline getirebiliriz. Tekrar satmak istediğinizde ise kilometreyi yeniden yükseltiriz. Bu yeni bir uygulama değil. Kilometresini yükselttiğimiz araçlar da oluyordu." dedi.