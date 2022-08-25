İkinci el otoda temmuzda en çok satanlar

Geçen ay ikinci el online araç pazarında en çok tercih edilen marka ve modelleri listeledik.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 41 düştü.

En çok satan 10 marka

AA'da yer alan habere göre, ikinci el online pazarda temmuzda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 14 bin 783 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 12 bin 641 adetle Renault ve 11 bin 594 adetle Fiat takip etti.

Satış sıralamasında 10 bin 571 satışla Ford, 5 bin 284 ile Opel, 5 bin 196 adetle Hyundai, 5 bin 134 satışla BMW, 4 bin 968 adetle Peugeot, 4 bin 896 adetle Mercedes Benz ve 3 bin 833 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

En çok satan 10 model

İkinci el online binek araç pazarında temmuzda toplam 82 bin 820 satış gerçekleşti. VW Passat, 4 bin 71 adetle temmuz ayında da en çok satılan model oldu.

Bunu 3 bin 735 adetle Renault Clio, 3 bin 280 adetle Fiat Egea, 3 bin 132 adetle Renault Megane, 2 bin 563 adetle Ford Focus, 2 bin 460 adetle Toyota Corolla, 2 bin 224 adetle VW Polo, 2 bin 67 adetle VW Golf, 2 bin 11 adetle Opel Astra ve 1.868 adetle de Renault Fluence takip etti.

En hızlı Renault satıldı

Türkiye pazarı satış hızı temmuzda ortalama 55 gün olurken, en hızlı satılan marka 47 günle Renault oldu. En yavaş satılan marka ise 68 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticaride en çok satanlar

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 19 bin 986 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 2 bin 698 adetle temmuz ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 301 adetle ikinci ve Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 276 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.782 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.444 adetle VW Cady, 1.050 adetle VW Trasnporter, 877 adetle Ford Transit, 827 satışla Renault Kangoo ve 763 adetle de Peugeot Partner izledi.