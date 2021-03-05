İkinci el otomobil alacaklar fırsatçıların tuzağına düşüyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomobil alım-satımında gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik beklentisi, bahar mevsimine girilmesiyle birlikte yükseldi. Sektör temsilcileri, özellikle mart ayında ikinci el pazarının yeniden hareketleneceği görüşünde.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, vatandaşlara araç-alım satımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

"KAYIT VE BELGELERE DİKKAT"

Erkoç, otomobillerin kurumsal ve tanıdık yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var." ifadelerini kullandı.

Erkoç, internet sitelerine verilen yanıltıcı ilanlara değinerek, "Kapora hırsızlığı, dolandırıcılığı yapanlar var. Araçları normal fiyatlarının altında gösterip insanları cazip hale getirip, aracı ucuzmuş gibi satmak istiyorlar. Buradan da kapora dolandırıcılığı yapıyorlar." diye konuştu.

Erkoç, "Ağır hasarlı, pert kayıtlı araçları sağlam diye satıyorlar. Kilometresi düşürülmüş araçlar satılıyor. Bunun için kurumsal yerlerden, otomobil ticaret merkezlerinden kayıtlı esnaf ve galericilerden araç alınırsa bu konuda bir sıkıntı yaşandığında yardımcı oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.

