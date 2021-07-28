İkinci el otomobil alacaklara 'change' araç uyarısı

İkinci el araç sektöründe yaşanan en büyük mağduriyetlerden biri olan 'change' araç konusuyla ilgili, uzmanlardan çeşitli uyarılar geldi.

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları çok sayıda kişiyi mağdur ediyor.

Dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründeki en önemli konulardan birisi olan ve 'change' ismi verilen bu yöntemle ilgili olarak uzmanlardan uyarı geldi.

Verilen bilgiye göre, çalıntı veya kullanımına engel hak mahrumiyeti bulunan araçlarda sıklıkla başvurulan bu illegal yöntemle, araçların şasi ve motor numaraları standart dışı uygulamalarla kazınıyor, yerine ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş araçların motor ve şasi numaraları benzer fontlarla mühür şeklinde vurularak aktarılıyor.

"İKİNCİ EL OTOMOBİLLERE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN"

Araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, fakat motor ve şasi numaralarına dikkat etmediğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ortalama piyasa fiyatının altında satışa sunulan her ikinci el otomobile şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

"KAYNAK VE KAZIMA İŞLEMİ KONTROL EDİLMELİ"

Emre, "Ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli.

Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleşme yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun." uyarısında bulundu.