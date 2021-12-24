İkinci el otomobil fiyatları 10 gün içinde düşebilir

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci elde 10 gün içinde fiyatların düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından, döviz kurlarında yaşanan geri çekilme, sıfır araç fiyatlarına da yansımış ve markalar indirim yapmıştı.

Bu indirimlerin ikinci el otomobil pazarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu olurken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını belirten Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir.

"25-30 BİN TL İNDİRİM GELEBİLİR"

Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, insanların bayilerde araç bulamamasından dolayı da fiyatların yükseldiğine işaret ederek, piyasalarda dengenin yeniden sağlanacağını, tamamen düzelmenin ise 2022'de olacağını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan çip krizinin çözümünün gelecek yılın ortalarını bulacağını ifade eden Erkoç, piyasaya sıfır araç girmesiyle de "fiyatlarda tam bir gerileme" olacağını belirtti.