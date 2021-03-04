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    İkinci el otomobil fiyatları şubat ayında da düştü

    İkinci el otomobil fiyatları şubat ayında da düşüş trendini korurken, fiyatlar aralık ayından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş gösterdi.
    • AA
    • 04.03.2021 - 08:50
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    İkinci el otomobil fiyatları şubat ayında da düştü

    2020'de sert yükselişinin ardından son aylarda düşüşe geçen ikinci el araç pazarı, yine de beklenen ilgiyi görmüyor.

    Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece aralık ayından bu yana ilan fiyatları yüzde 3’e yakın düştü.

    Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi "Otomobil" olurken minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, ticari araçlar ve motosiklet, otomobil ilanlarını takip etti.

    ikinci el oto

    EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKA VE MODELLER

    En çok ilan verilenler sıralamasında ilk iki Renault  Clio (yüzde 4,6) ile Volkswagen  Passat (yüzde 4,5) olurken, Opel  Astra (yüzde 4,1) bir üst sıraya yükseldi. Sıralamada ilk üçü Renault Megane (yüzde 4) ve Ford Focus (yüzde 3,9) takip etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen "Arazi/ SUV & Pick-up" markası ise yine Nissan oldu.

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