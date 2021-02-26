İkinci el otomobil pazarı mart ayından umutlu

Sektör yetkilileri, ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun mart ayıyla birlikte hareketleneceğini, fiyatlarda artış olmayacağını düşünüyor.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalmıştı.

Gelen bilgilere göre pazardaki bu düşüş, şubat ayında da devam ediyor. Ancak sektör yetkilileri, mart ayından oldukça umutlu.

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil sektörünün şu anda durağan dönemini yaşadığını söyledi.





"MART AYINDA HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Batı, “Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz.

"FİYAT ARTIŞI BEKLEMİYORUZ"

Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.