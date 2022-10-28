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    İkinci el otomobil pazarı yüzde 20 küçüldü

    İkinci el otomobil pazarı, eylül ayında 2021’in aynı dönemine göre yüzde 20 daraldı ve 476 bin 502 adet şeklinde kayıtlara geçti.
    • 28.10.2022 - 09:05
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    İkinci el otomobil pazarı yüzde 20 küçüldü

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak-Eylül 2022 dönemi motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

    Buna göre, temmuz ve ağustos aylarından sonra eylül ayında da ikinci el otomobil pazarındaki daralma devam etti.

    İkinci el oto pazarı yüzde 20 küçüldü

    TÜİK rakamlarına göre, 2021’in Eylül ayında 596 bin 392 adetle gerçekleşen ikinci el pazarı, yüzde 20 daralmayla bu yılın aynı döneminde 476 bin 502 adet oldu.

    MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin de hala sürdüğünü belirtti. Erkoç, "ÖTV indirimi belirsizliğinin artık çözülmesi, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

    Beklenti içerisine giren vatandaş satın alma kararını erteleyerek beklemede kalmayı tercih ediyor. Sektör de, tüketici de bu konuda bir açıklama bekliyor." dedi.

    otomobil


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