İkinci el otomobil pazarında araç sorunu yaşanabilir

Koronavirüs salgını, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Sektör yetkilileri,"Araç bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları beklentinin aksine yükselmeye devam ediyor.

Fiyatların oldukça yükselmesi nedeniyle son zamanlarda pazarda durgunluk yaşanıyor. Yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi eve eli boş dönüyor.

Sektör temsilcileri ise, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyardı.





"PİYASA YÜKSELİŞE GEÇECEK

Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve bunun nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor, orada da pandeminin etkileri var.

"FİYATLAR DÜŞMEZ"

Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder.

"İKİNCİ EL ARAÇ BULAMAYACAĞIZ"

Faizler de düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak." dedi.

Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, "Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor.

Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor." diye konuştu.

"TEK SORUN ÜRETİM"

Şu anda tek sıkıntının üretim olduğunu söyleyen Diz, "Üretim olmayınca da buna çözüm bulamayız, ama tabi internet üzerinden denetimler yapılırsa seviniriz.

Sıfırın üzerinde bir ikinci el araç piyasası insanlara zarar veriyor. Araç piyasasının yükselmesi bizim kendi öz sermayelerimize de zarar veriyor.

"YERLİ OTOMOBİL İLE SORUNLAR ÇÖZÜLÜR"

Vitrine 45 araba koyuyorsak, şu an 12 araba koyabiliyoruz. Yerli otomobilimizin piyasaya sürülmesiyle bu sorunlar çözülür. Yerli Türk malı otomobilimiz çıktığı zaman, biz de almak için sıraya yazılırız. Herkes dört gözle bunu bekliyor. İnşallah çıkacak, sıraya yazılacağız ve araçlarımızı alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.