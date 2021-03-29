İkinci el otomobil pazarında bahar zammı yolda

Uzmanlar, baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini söylüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar ve diğer problemler, ikinci el araç fiyatlarında rekor artışlara neden oldu.

Geçtiğimiz yıl kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi.

Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı.

"SIFIR, İKİNCİ ELDEN UCUZA GELDİ"

Koronavirüsle beraber insanlar ‘ben toplu araca binmemeliyim’ diyip arabaya olan rağbeti artırdı, ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi.

100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60’a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 5-10 ZAM KAPIDA

Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, “Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibarıyla ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum.” dedi.

Bu dönemin hareketli olduğunu belirten Özkan, “Bahar da geldi. Kışı bir şekilde atlattık ama herkes şimdi tatile, memleketine gitmek isteyecek bu da araba ihtiyacını artıracak.

Yüzde 30 ila 50 artar diyemiyoruz çünkü henüz onu gösterecek bir göstergemiz yok. Satmak isteyenler şu an satarsa zarar edebilirler. Nisan-mayıs gibi fiyatlar çok daha yerine gelecektir.” diye konuştu.