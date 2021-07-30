İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor

Bayram öncesi hareketli olan ikinci el otomobil pazarları, bayram sonrası sessizliğe büründü. Galericiler, fiyatların düşmesini beklemiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamalar ve diğer problemler, ikinci el araç fiyatlarında rekor artışlara neden oldu. Her ne kadar fiyat artışı son birkaç aydır dursa da pazarda durgunluk devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi oldukça hareketli olan ikinci el otomobil piyasası, bayram sonrası sessizliğe büründü.

Galericiler, bayram sonrası durgunluğun daha önceki senelerde de aynı olduğunu söylerken 15-20 gün sonrası için tekrar bir hareketlilik bekliyor.

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin konuşan Galerici Mahmut Mermer, ''Bayram sonrası ikinci el otomobil piyasasında durgunluk başladı. Genelde bayram sonrası 15-20 gün durgun geçer. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar var.

"FİYATLARIN DÜŞMESİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Biz fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz. Şuan araç almak için uygun bir zaman. Yaz döneminde piyasa daha hareketli oluyor, kışa doğru tekrar rutine döner.'' ifadelerini kullandı.