İkinci el otomobil pazarında fiyatlar artmaya devam edecek

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç arzında yaşanan sorunlar çözülmedikçe ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

2022 yılının son günlerine yaklaşırken, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylüyor. Öte yandan, pazardaki fiyat artışı sürüyor.

"Fiyat yükselişi sürecek"

Durumu değerlendiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç arzında yaşanan sorunlar çözülmedikçe ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

Sıfır araca yönelik matrah düzenlemesinin piyasaya fazla yansımadığının altını çizen Erkoç, sektördeki canlanma için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Bayilerde araç yok"

Sıfır araçtaki arz-talep dengesizliği yanı sıra kurdaki dalgalanmalar ve maliyet artışlarının da fiyatı yükselten unsurlar olduğuna değinen Erkoç, “Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisi de sektörü durma noktasına getirmişti. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor.” dedi.