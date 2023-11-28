İkinci el otomobil pazarında fiyatlar düşmeye devam ediyor İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Fiyatlar ise ortalama yüzde 30 geriledi.

İHA

Son zamanlarda ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık üç ay içerisinde fiyatlarda yüzde 30 düşüş gözlemlendi.

Talebin olmadığını belirten galericiler, durgunluğun bir süre daha devam edeceğini söyledi.

İkinci el otomobil fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde 35’lere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

"Yatırım için alanlar satıyor"

İkinci el otomobil piyasasının durgun devam ettiğini belirten galerici Yılmaz Kebapçı, şunları söyledi:

Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Şu anda köpük kalktı diyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi stokçuların aradan çıkması ve talep de büyük oranda düştü.



Şu anda fiyatlardaki gerileme yüzde 25-30 arasında değişiyor. Sıfır araçlarda da ilan yoğunluğu olmaya başladı. Elinde olanların çoğu yatırım için almıştı şimdi ise satmak istiyor. Bunun nedeni ise faiz oranlarının artması.

İkinci el otomobil piyasasında ki durgunluğun 3 aydır devam ettiğini vurgulayan oto galerici Gökhan Ardeşen ise şu ifadeleri kullandı:

Bu durgunluğun yakın zamanda biteceğini düşünmüyoruz. Fiyatlardaki düşüş ortalama en yüksek seviyeden yüzde 30 geri geldi. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde de yüzde 35’lere kadar gerileyeceğini düşünüyoruz.



Talep ise eskiye göre çok fazla yok. Yatırım için lüks araç alan vatandaşlar araçlarını elden çıkartmak istiyor. Yatırımcı oldukları içinde faize yöneliyorlar. Bununla birlikte sıfır araçlarda yapılan kampanyalar nedeniyle de aracını satıp model yükseltmek istiyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)