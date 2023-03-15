İkinci el otomobil pazarında seçim ve bayram telaşı başladı İkinci el otomobil piyasasında son 15 gün içerisinde yüzde 5 artış yaşandı. Talep ise en çok 350 bin TL ile 500 TL olan araçlar oldu.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketiyle birlikte, zaten durgun olan ikinci el araç piyasası neredeyse durma noktasına gelmişti.

Fiyatları yükselen ikinci el araçlarda son günlerde artış olmamasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik gerçekleşmemişti.

Az da olsa hareketlilik başladı

İkinci el otomobil piyasasında son 15 gün içerisinde yüzde 5 artış yaşandı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve seçimlerin daha erken bir tarih olan 14 Mayıs'a çekilmesi ile ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

Oto galeri esnafı Gökhan Ardeşen, sıfır otomobil bulamayanların ikinci ele yönlendiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de erken tarihe çekilmesiyle seçim sonrası otomobil fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar şimdiden ikinci el otomobil almak için bizleri arıyorlar.



Fiyatlar yüksek olsa da bu dönemin araç almak için iyi bir dönem. Ayrıca, bu dönemde en çok talep yatırım kaynaklı binek araçlara oluyor. Piyasada ise genelde 350 bin TL ile 500 TL arasında araçlara talep var.

Eskişehirli galericilerden bazıları geçmiş yıllarda yaşandığı gibi bayram yoğunluğu beklerken, bazı galericiler de bu sene seçim dönemi olmasından dolayı bayram yoğunluğu beklemediklerini söyledi.