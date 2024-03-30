İkinci el otomobil pazarında son durum: İşte güncel fiyatlar İkinci el araç piyasasındaki durgunluk devam ederken, yaklaşan bayram öncesi piyasadaki son durumu derledik.

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Son dönemde artan çip tedarik sorunları ve sıfır araçlardaki fahiş fiyatlar nedeniyle, ikinci el otomobil fiyatları da ciddi şekilde zamlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki yükseliş durdu ve satışlar hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 170 bin 457 oldu.

Fiyat artışı neredeyse sıfıra indi

Şubat ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,23, yıl başından itibaren ise yüzde 0,17 arttığı gözlendi.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin kurumsal ilan yayınlandı ve bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı.

Son haftalarda satışlar durgun

Satışlar her ne kadar geçen yılın şubat ayına kıyasla artış gösterse de son haftalarda ikinci el oto piyasasında durgunluk yaşanıyor.

Uzmanlar, kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle, yılın geri kalanında da hareketlilik beklemiyor.

İkinci el oto fiyatlarının düştüğünü belirten sektör temsilcileri, satış durgunluğunun devam etmesi halinde fiyatların daha da aşağıya düşeceğini söylüyor.

İkinci el oto pazarında fiyatlar ne durumda

İkinci elde en çok satılan modeller arasında Fiat Egea zirvede yer alıyor. İkinci el Egea, ortalama 600 bin - 800 bin TL bandında satılıyor.

İkinci el otomobil pazarında en çok satılan ikinci model Honda Civic ise 2023 model yılı olarak 1 milyon 400 bin TL civarında alıcı buluyor.

Renault Clio, Renault Megane ve Volkswagen Polo ilk 5 sırayı tamamlıyor. Bu modellerin fiyatı ise model yılına göre 500 bin TL'den 900 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

En çok 3 ya da 4 yıllık araçlar tercih ediliyor

2020 ve 2021 model araçlar, ikinci elde en çok ilgi gören model yılları olurken, onları sırasıyla 2017, 2016 ve 2015 yıllarında üretilen araçlar takip ediyor.

Buna paralel olarak satılan araçların yüzde 35’ini 40 bin kilometre, yüzde 88’sini 120 bin kilometre altı araçlar oluşturuyor.

Diğer yandan fiyat aralıklarına bakıldığında ise, 500 bin ile 1 milyon TL arasındaki araçların satışları daha çok öne çıkıyor.

Kuş serisinde fiyatlar ne durumda

Türkiye’nin otomotiv tarihinde değerli izler bırakan ve ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçlar, hala ikinci el piyasasında ilgi görse de fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

Tofaş’ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003’te de seri üretimine son verilen ‘kuş serisi’, son zamanlarda istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, fiyatlar 400 bin liralara kadar çıkıyor.

1 milyon 700 bin adetle Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan binek araba unvanına sahip olan kuş serisi modellerin bazı özel sürümlerinin fiyatı ise 600 bin TL'yi bulabiliyor.

Türkiye'de en çok "kuş serisi" kullanılıyor

85 milyonluk Türkiye nüfusunun, resmi olarak trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyon 221 bin olarak açıklandı. Bu araçların yüzde 28'i ise 21 yaşın üzerinde. 15 milyonluk araç havuzunun yaş ortalaması ise 14,1 olarak kayıtlara geçti.

Günümüzde Türkiye'de en çok kullanılan otomobillere baktığımızda, "kuş serisi" modellerini görüyoruz.

Tofaş Şahin, Kartal ve Doğan modelleri, 820 bin 962 adet ile şu anda Türkiye yollarında en çok olan araç konumunda.

İkinci sırada 628 bin 137 adet ile Toyota Corolla, üçüncü sırada ise 553 bin 164 adet ile Renault Toros var.