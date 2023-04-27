İkinci el otomobil piyasası bayram sonrasında sessiz

İHA

İkinci el otomobil piyasasındaki bayram hareketliliği yerini sessizliğe bırakmış durumda.

Oto galericiler, bu sessizliğin kısa süreceğini belirtirken, fiyatların iki bayram arasında yüzde 15 kadar artış yaşanacağı öngörüyor.

Öte yandan, ikinci el otomobillerde ortalama araç fiyatları 450 ile 500 bin TL arasında değişiyor.

Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketliğin arttığını belirten galerici Gökhan Ardeşen, şu ifadeleri kullandı:

Bu neden fiyatlar da yüzde 10 artmış durumda. Şu anda ise bayram sonrası her bayram sonrası olduğu gibi 10 gün kadar hareketlilik olmaz. Sonrasında ise hareketlilik tekrar başlayacaktır.



Fiyat artışlarında vatandaşın ihtiyacı olmadan araç alması büyük etken oluyor. Vatandaşların ihtiyaç dışında araç almamaları lazım. Biz böyle yaptıkça araç fiyatları yükseliyor.



En azından ihtiyaç dışında araç almazsak araç enflasyonunu da düşürmüş oluruz. Öngörümüz, kurban bayramına kadar tekrardan ikinci el araç piyasasında yüzde 15 ile 20 kadar fiyat artışı bekliyoruz.



Togg’un piyasaya şu anda etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ne zamanki Togg seri üretime geçer o zaman fiyatlar geriye çekilir. Bunun süresi ise yaklaşık 4 seneyi bulur. Bizler Togg araçları galerimizde görmek isteriz fakat dediğim gibi seri üretim bunun için büyük etken olacaktır.