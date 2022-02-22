İkinci el otomobil piyasası son yılların en durgun dönemini yaşıyor

İkinci el araç piyasası, son aylarda dolardaki standartla birlikte fiyat istikrarı yakalamasına rağmen son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Yüksek fiyat nedeniyle satışların azaldığı ikinci el otomobil pazarları, son zamanlarda ise soğuk havanın da etkisiyle durma noktasına geldi.

Öte yandan, fiyatlar yüzde 15 civarı düşmesine rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı.

Pandemi ile birlikte sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı.

SON YILLARIN EN DURGUN DÖNEMİ

Galerici esnafı buna rağmen ikinci el araç piyasasının son yılların en durgun dönemini geçirdiğini ifade ediyor. Galericiler, bu durumu kredi faizlerindeki yüksekliğe bağlıyor.

26 yıldır galericilik yapan Turgay Gümüş, ''26 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir durgunluk görmedim. Bu sene piyasa çok durgun geçiyor. Sebebi ise ekonomideki durağanlık.

Şimdi yaklaşık 2,5 aydır bir müşteri gelmedi. Bunun sebebi hem ekonomik hem de kredilere erişim zor olmasıdır. Kredi alabilen vatandaşlarda faizlerin yüksek olduğundan şikayet ederek araç kredisine girmiyor.'' dedi.

Gümüş, ''Araba fiyatları önceden çok yükseliyordu. Ama son aylarda doların ateşi düştü araç fiyatları da düştü. En azından belli bir standart yakaladı. Şimdi parası olan için ikinci el araç almak karlı olur. Yaza doğru bu fiyatlara araç bulamazlar.'' ifadelerini kullandı.