İkinci el otomobil piyasası uçuşa geçti

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Kredi kampanyalarının açıklanmasıyla birlikte artan ikinci el otomobil fiyatları, bayram öncesi sıfır otomobil fiyatlarını da geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle duraklayan piyasaların hareketlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından destek paketleri hazırlandı.

Ev ve araba almak isteyenler için kamu bankaları faizlerini Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekti.

Ancak bazı otomobil satıcıları bu uygulamaları fırsata çevirdi.

YÜKSELİŞE DUR DEMEK GEREKİYOR

İkinci el otomobil satanlar fiyatların üzerine on binlerce lira ek yaptı. İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlar, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Fiyatlar öylesine yükseldi ki; bazı ikinci el araçların fiyatları sıfırlarının fiyatını geçti.

Sıfır otomobil satışlarında ortaya çıkan bekleme süresi, fırsatçıların elini güçlendirdi.

BAYRAM ETKİSİ DE VAR

İkinci el fiyatlarının yükselmesindeki başka bir faktör de Kurban Bayramı oldu.

Bayram öncesi fiyatlarına yine ek yapanlar, piyasayı en üst seviyeye çekti.

Bayramdan sonra fiyatların düşeceğini bekleyenler var ancak fiyatı yükselen bir malın tekrar düşmeyeceği bilinen bir gerçek.