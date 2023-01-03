İkinci el otomobil piyasası yeni yıla hareketli başladı

Yılın son günlerinde hareketli geçen ikinci el otomobil piyasası, yeni yılda da ivmesini sürdürdü.

2023 yılının ilk günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun, 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylemişti.

Vatandaşların ikinci el otomobile zam gelecek kaygısı, ikinci el otomobile talep oluşturdu.

Fiyatlar artabilir

Oto galericiler, araç satın alacak vatandaşlara acele etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, fiyatların bu şartlarla ek olarak yüzde 10 artacağına dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre oto galericiler, vatandaşlara araçları al-sat yapmak yerine, kullanmak için alma konusunda uyarıda bulunuyor.

İkinci el otomobil piyasasında talebin artarak devam ettiğini belirten galericiler, bu talebin de karşılığının yükseliş olacağını söyledi.

İkinci el otomobil piyasasının 2022 yılında genel olarak yukarı ivme ile kazandığını belirten galerici Gökhan Ardeşen, ''2023 yılının ilk haftasına hızlı başladık. Öğle satenine kadar 6 araba hazırladık. Bunları müşterilerimize teslim edeceğiz.

Yılbaşı öncesi başlayan hareketlilik yeni yılda da devam ediyor. Normal şartlarda yeni yıla sakin bir giriş bekliyordum fakat düşündüğümüz gibi olmadı.'' şeklinde konuştu.

"Araç alacaklar sakin olsun"

Araç alacak arkadaşlara uyarılarda bulunan Ardeşen, ''Araç alacak vatandaşlar, acele etmesin sakin olsun. Biz bu fiyatları kendimiz yapıyoruz. Arabalar bitmiş gibi davranmamıza gerek yok.

En azından alacak olan vatandaşlar kullanım için alsınlar. Araç fiyatları yükselecek ve alayım derdine düşmezlerse, araba konusundaki enflasyonu biraz daha kısmış olabiliriz'.' diyerek sözlerini tamamladı.