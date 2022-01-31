İkinci el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasası soğuk havanın da etkisiyle durmuş durumda. İşte pazardan son gelişmeler...

Yüksek fiyat nedeniyle satışların azaldığı ikinci el otomobil pazarları, son zamanlarda ise soğuk havanın da etkisiyle durma noktasına geldi.

Samsun'da cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarı sinek avladı. Eski günlerine göre çok durgun bir dönem geçiren pazarda, alıcı ve satıcı sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekti.

Arabalarını satmak için pazara gelen az sayıdaki satıcı, soğuk ve ekonomik durumun 2. el otomobil piyasasını olumsuz etkilediğini, alıcıların da pazara pek gelmediğini söyledi. Bazı satıcılar pazarda müşteri olmamasını otomobillerinin içerisinde uyuyarak değerlendirdi.

"KİMSE İSTEDİĞİ ARACI BULAMIYOR"

Pazara gelen az sayıda kişinin otomobil almak için az para teklif ettiğini ifade eden oto satıcısı Kemal Bay, “2. el oto piyasası görüldüğü gibi durgun. Önceden oto pazarı kalabalık olurdu. Bunda soğuğun yanı sıra ekonomik durumun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kimse istediği aracı bulamıyor. İstediği aracı bulan da parayı çıkartamıyor.

Ben sahibi olduğum Broadway otomobili satmak için geldim. 30 bin TL'ye satmayı düşünüyorum. Paraya ihtiyacım olduğu için aracımı satmak istiyorum. Aracımı almak için birkaç kişi sordu. Fiyatımı yüksek buldular ve gittiler. Benim istediğim fiyatla teklif edilen fiyat arasında dağlar vardı. Biz de satışı gerçekleştiremedik.” dedi.

"PAZARDA KİMSE YOK"

Araba alım satımında zorluk yaşanan bir dönemden geçtiklerini vurgulayan otomobil satıcısı Kemal Kara, “İkinci el otomobil piyasası hala çok pahalı. Sıfır arabalar tam anlamıyla gelmedi. Şu ana kadar da ne alan var ne de soran. Pazarda da kimse yok. Buraya gelip gidiyoruz.

Kendi arabamı satmak istiyorum ama ne alacağım o da belli değil. Şahin marka arabanın değeri 15 bin TL iken 30 Bin TL istiyorlar. Ben bu arabayı kaça satacağım. Ben kendi Şahin'imi 35 bin TL'ye satmayı düşünüyorum ama 25-30 bin TL fiyat veriyorlar.

Müşterisini bulursam satacağım. Havalar açılsa belki daha fazla insan pazara gelir ama zamların da etkisi olabilir. Alım gücünün düşmesi de bunda etkisi var. 2. el oto piyasasının düşeceğini de sanmıyorum.” şeklinde konuştu.