İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik yok

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, sıfır araçlara gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden ikinci el piyasasının etkilenmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz günlerde sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı.

Yapılan düzenleme ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

İKİNCİ ELİ ETKİLEMEDİ

Samsun’da bulunan galerici esnafı, sıfır araçlara getirilen ÖTV indiriminin ikinci el otomobil piyasasına etkisini değerlendirdi.

Piyasada çok fazla sıfır otomobil olmadığı için 2. elde bir düşüş olmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. 300 bin TL’lik arabalarda 50 bin TL gibi bir ÖTV indirimi oluyormuş. Piyasada sıfır araba yok. ÖTV yansısa da pek bir etki yapmıyor. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme.

Piyasa olduğu yerde sayıyor. Bu sıralar ucuz arabalar satılıyor, pahalı arabalarda ise sıkıntı var. 100-200 bin TL bandındaki arabalar satılıyor ama lüks arabalarda satış yok.

"OTOMATİK VİTESE YÖNELİM VAR"

Görünen o ki zamanla düz vites araba ve dizel araba yok olacak. İnsanlar artık otomatik vites arabalara yöneldi. Galericiler bile artık otomobil alırken otomatik vites olmasına dikkat ediyor.

Herkes araba almadan önce muhakkak ekspertiz yaptırmalı. Bence 100-150 bin TL bandındaki otomobiller daha sorunsuz oluyor. Zamanında bakımları yapılmayan yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı çıkabilir. O yüzden daha düşük kilometreli arabalara yönelmeleri doğru olur.” ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ ELDE İNDİRİM YOK"

Fiyatlarda artma veya azalma olmadığına dikkat çeken galerici Orhan Yorulmaz ise “Bu ÖTV ya da KDV matrah indirimi demek daha doğru olur. İndirimin 2. el otomobil piyasasına bir etkisi olmadı. Sosyal medyada insanların 2. el oto fiyatlarının düşeceği yönünde beklentileri var. Şu anda bir hareket olmadığı gibi bir indirim de yok. Arabalar fiyatlarını koruyor. Çünkü istenilen sayıda dışarıdan sıfır araç gelmiyor.

Sıfır araç almak isteyenler sırada bekliyor. Otomobil alacaklar, bir indirim beklemeden kafalarına uyan arabaları alsınlar. İkinci elde bayram öncesi bir hareketlilik yaşanmıştı. Şu süreçte ise rölantide gidiyor."