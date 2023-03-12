İkinci el otomobil satıcıları seçimi bekliyor

Geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketiyle birlikte, zaten durgun olan ikinci el araç piyasası neredeyse durma noktasına gelmişti.

Fiyatları yükselen ikinci el araçlarda son günlerde artış olmamasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik gerçekleşmedi.

Seçime kısa bir süre kalması ve piyasada araç sıkıntısının yaşanması ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor.

Eskişehirli galericilerden bazıları geçmiş yıllarda yaşandığı gibi bayram yoğunluğu beklerken, bazı galericiler de bu sene seçim dönemi olmasından dolayı bayram yoğunluğu beklemediklerini söyledi.

Eskişehir’de 15 yıldır galericilik yapan Mutlu Saygın, şu anda piyasanın biraz yavaş gittiğini belirtti.

İlerleyen günlerde bayram olmasından dolayı 10-15 gün içerisinde piyasanın hızlanmasını beklediğinin altını çizen Saygın, şu ifadelere yer verdi:

Hareketlilik olmamasının en büyük sebebi tabii ki fiyatlar. Dolar ve Euro yüksek seyrettiği zaman bu durum arabaya da yansıyor. Ramazan ayı geliyor. Bu ayda araba alacak insanlar şehir dışına fazla gitmek istemiyorlar.



İnsanlar bulunduğu şehirde araba almak isterler. İnsanlar bayramda tatile ve gezilere de gitmek istiyorlar. Onlar sayesinde bir 15 gün içinde bir hareket bekliyoruz.



250 bin TL ve 400 bin TL fiyat aralığındaki araçlar çok hızlı satılıyor. İnsanların alım gücünde yaşanan düşüş vatandaşları 250 bin TL değerindeki araçlara yöneltiyor