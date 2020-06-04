İkinci el otomobil satışları hızla artıyor

Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkması, ikinci el araç satışlarına gaz verdi. Bayramdan sonra bazı markalar, 1 aylık satışı 5 günde yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep her geçen gün artıyor.

YASAK KALKTI SATIŞLAR ARTTI

Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkması, ikinci el araç satışlarına gaz verdi. Bayramdan sonra bazı markalar, 1 aylık satışı 5 günde yaptı. Kamu bankalarının 3 Haziran’da devreye girecek kredi desteği ile satışların daha da hızlanması bekleniyor.

"1 AYLIK SATIŞI 5 GÜNDE YAPTIK"

Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran itibarıyla sona erdiğinin açıklanmasının bayram tatili sonrasında ikinci el satışlarını bir anda hareketlendirdiğine dikkat çeken Otomol CEO’su Uğur Sakarya, “Akabinde 3 Haziran’dan itibaren kamu bankalarının kredi destek paketinde ikinci el araçlara da yüzde 0,82 faiz oranlı kredi veriyor olması tam anlamıyla talep patlamasına dönüştü. Üstelik bu kredinin 6 ay ödemesiz ve 150 bin TL gibi yüksek bir tutara kadar kullanılabiliyor olması koronavirüs salgını sebebiyle 3 aydır ötelenen talebin satışa dönmesine sebep oldu. Şüphesiz bunda sıfır araç stoğunun çoğu markada yeterli seviyede olmaması da ciddi etken oldu. Otomol olarak bayram sonrası 5 iş gününde neredeyse 1 aylık satış hacmine ulaştık.” diye konuştu.

Yeni kredi paketinin ikinci el pazarını daha da hareketlendireceğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da “Yaşadığımız olağanüstü süreçte toplam otomotiv pazarı nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,46 oranında daralmıştı. Mayıs ayı itibarı ile hareketlenmeye başlayan ikinci el pazarı, 1 Haziran itibarı ile normalleşme adımları ile toparlanmaya başlayacak.

"KREDİ PAKETLERİ TALEBİ ARTIRACAK"

1 Haziran tarihinde kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi tüm sektörü olduğu gibi ikinci el pazarını da pozitif yönde etkileyecek. İkinci el araçlar için ilk defa uygulanacak bu kampanya talepleri artıracaktır. Ayrıca dolaylı olarak mevcut aracını sıfır ile değiştirmek isteyenlerin pazara sokacağı ikinci el araçlar, fiyatların dengelenmesine de katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.