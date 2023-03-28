İkinci el otomobilde araç yaşı büyüdü İkinci el otomobilde artan fiyat tercihleri değiştirdi. Eskiden en fazla 6-7 yaş arasındaki otomobiller satılırken, tercih 10 yaşın üzerine çıktı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Şubat 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar yükseldi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi ve 126 bin 43 adet oldu.

Araç yaşı büyüdü

İkinci el otomobilde artan fiyat tercihleri değiştirdi. Eskiden en fazla 6-7 yaş arasındaki otomobiller satılırken, tercih 10 yaşın üzerine çıktı. Artık satılan her dört araçtan üçü 10 yaş ve üzeri.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, şu an satılan ikinci el araçların yüzde 70'ini 10 yaşın üzerindekilerin oluşturduğunu belirtti.

Konu, "Yeni araç 5 yaşa kadar olanlardaki satış oranı yüzde 10'un altında seyrediyor." dedi.

Öte yandan fiyatları artıran bir diğer gelişme sıfır araçlarda yaşanan bulunabilirlik sorunu.

Sektör yetkilileri bu problemin azalsa da devam ettiğini söylüyor. Önümüzdeki aylarda araç bulunabilirliğinin artması bekleniyor.