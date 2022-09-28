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    İkinci el otomobilde fiyatlar düşmeyecek

    MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci elde fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 09:38
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    İkinci el otomobilde fiyatlar düşmeyecek

    Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 6 ay / 6 bin km şartı getirilmişti.

    Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

    Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

    "Pazar durma noktasına geldi"

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektörünü değerlendirdi.

    İkinci el otomobil pazarında 2022’nin Ocak – Ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,18 oranında yukarı yönlü bir değişim olduğunu, ancak temmuz ve ağustos aylarında daralma yaşandığını ifade eden Erkoç, ''2021’in Ağustos ayında 549 bin adet olarak gerçekleşen pazar, 2022’nin aynı ayında yüzde 12,92 oranında bir düşüşle 478 bin 53 adet olarak gerçekleşti. Piyasa neredeyse durma noktasına geldi.'' diye konuştu.

    otomobil

    İkinci el fiyatları nasıl değişecek

    Pazardaki durgunluğun birçok sebebi olduğuna dikkat çeken Erkoç, ''Üretimde ve lojistikte yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Pandemiden sonra markaların tam kapasite çalışmaması arzda yaşanan sorunları da beraberinde getirdi.

    Geçtiğimiz günlerde bazı markalar da dünya genelindeki birkaç fabrikasını kapatacağını ve küçülmeye gideceğini açıkladı.

    Markaların üretimde kısıtlamaya gideceklerini ifade etmesi gösteriyor ki arz talep dengesinde yaşanan makas daha fazla açılacak. Bu da fiyatlardaki artışı beraberinde getiriyor.

    Fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını ötelememelerini ve bu dönemde karşılamalarını öneriyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçte fiyatların yükselmesi kaçınılmaz.'' ifadeleriini kullandı.


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