İkinci el otomobilde fiyatlarla birlikte satışlar da düştü

İHA

Ticaret Bakanlığı’nın son dönemde aldığı tedbirler ikinci el otomobil piyasasını rahatlattı. Önlemler sonrası, pazarda sürekli artan fiyatlar, yerini düşüşe bıraktı.

İkinci el otomobillerin fiyatlarının yüzde 10-15 civarında düştüğü gözlendi. Fiyatların düşmesine rağmen satışların artmadığı görüldü.

İkinci el otomobil pazarındaki gelişmeleri değerlendiren galerici Gökhan Ardeşen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Pandemi sonrası otomobil fiyatlarında sürekli artış görülüyordu. Yüksek talep nedeniyle sıfır otomobillere erişmekte güçlük yaşanıyordu.



Sürekli görülen fiyat artışı bu dönemde durdu. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler de etkili oldu. Fiyatlardaki köpük gitti. Şu anda bayilerde sıfır araç bulunuyor.



Fiyatlarda düşüş de görülüyor ama çeşitli sebeplerden dolayı ikinci el otomobil pazarında satışlar düşmüş durumda.