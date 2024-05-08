İkinci el otomobilde ilan sayısı 1 milyona ulaştı Geçtiğimiz yıl dijital platformlarda 200 bin satılık otomobil ilanı bulunurken son günlerde ise bu rakam 1 milyona kadar çıktı.

ensonhaber.com

İkinci el satılık otomobil ilan sayısı, geçen seneden bu yana yüzde 500 artış gösterdi.

Kredi faizlerinin yüksek olması ve yüksek enflasyon otomobil almak isteyenlerin kesesine de yansıdı.

1 milyon ilan var

Geçtiğimiz yıl dijital platformlarda 200 bin satılık otomobil ilanı bulunurken, son günlerde ise bu rakam 1 milyona kadar çıktı.

İkinci el otomotiv ilanlarının 508 bini otomobil kategorisinden oluştu. Dijitalde en fazla satılan otomobil markası ise 75 bin adetle Renault oldu. Renault’u 60 bin adetle Volkswagen ve 50 bin adetle Fiat izledi.

Son günlerde artan ilanların bir diğer sebebi ise fahiş fiyat döneminde Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru rekor satışlara imza atan sıfır otomobillerin 6 aylık süresi mayısta doldu ve araç sahipleri otomobillerini ilana koymaya başladı.