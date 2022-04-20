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    İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi

    Bazı araç satıcıları, çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile "sorunsuz" olarak gösteriyor.
    • 20.04.2022 - 09:03
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    İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi

    İkinci el araç piyasasının hareketli olduğu Türkiye’de, bir gün içerisinde çok sayıda araç alınıp satılıyor. Ancak bu işlemlerin bazılarında müşteriler, dolandırıcıların kurbanı oluyor.

    Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar; hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor.

    Uzmanlar uyarıyor

    DHA'da yer alan habere göre, sıfır araç fiyatlarındaki artışın ardından ikinci el araçlara talep artarken, bazı satıcılar sahte ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlarını ‘kusursuz’ olarak gösterip satmaya başladı.

    Son zamanlarda artan sahte ekspertiz raporları çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep oldu.

    Ekspertiz uzmanı Sadrettin Köseoğlu, kendilerine gelen bir aracında sahte ekspertiz raporuyla hasarsız ve kusursuz gösterildiğini fakat aracın tavanının komple değiştiğini belirtti.

    İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi #1

    Köseoğlu, "Ekspertiz raporu yaptırılacak yerin TSE belgesi var mı, kurumsal mı buna dikkat etmek lazım. TSE belgesini devlet veriyor. Eğer TSE belgesi yoksa orada muhatap bulamazsınız.

    "Sahte belge veriyorlar"

    Ekspertiz raporlarının ön yüzünde TSE belgesinin numarası yazıyor. Bunu sorgulatırsınız, eğer onayı varsa görürsünüz. Bununla ilgili çok fazla mağdur insan var. Ekspertiz yaptırıyor, sahte belge veriyorlar, ondan sonra bu insanlar problem yaşıyor.

    Bunun önüne geçmenin tek yolu kurumsal yerlerden rapor aldırmak. Onun dışındaki bir yerde yaptırırsanız muhatap bulamazsınız. Şu an 2. el pazarı hızlı.

    Yazın zaten 2. el pazarı hızlı oluyor. Önümüz bayram, onun da verdiği bir yoğunluk var. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Mesela bizim elimizde bir araba var. Bu arabayı temiz diye satmışlar. Dışına baktığınızda parlıyor araba ama baktığınız zaman arabanın tavanı değişmiş." dedi.


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