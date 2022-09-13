İkinci el otomobilde yüksek fiyat ortamı bitiyor

Otomotiv Zirvesi'nde konuşan Ali Haydar Bozkurt, ikinci el araç pazarında yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini söyledi.

Son zamanlarda otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarının yankıları sürüyor. Al-satçıların önüne geçebilmek için 6 ay ve 6 bin km şartı getirilmişti.

Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

"Eski duruma dönemedik"

Otomotiv Direktörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt Otomotiv Zirvesi’nde konuştu. Bozkurt, “Üretimde henüz eski normaller dediğimiz seviyelere dönmüş durumda değiliz. Çip krizi devam ediyor. Lojistik sıkıntılar devam ediyor. Hammaddenin bulunurluğunda sıkıntılar var.

Tüm bunlarla ilgili maliyetlerde ciddi artışlar söz konusu. En son bunun üstüne enerji sorunu ve enerji fiyatlarındaki artışlar geldi." dedi.

Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar satış rakamlarını bulunabilirlik belirledi. Birçok modelde 5-6 aya varan bekleme süreleri mevcuttu. Yılın son çeyreğine yaklaşırken, pazarı yine hangi markanın hangi modelinden ne kadar araç bulunabileceği şekillendirecek.

Bunun yanında, iki tane temel sebepten ötürü, sıfır otomobile ulaşabilen potansiyel müşteri sayısında bir yavaşlama görülüyor. Yavaşlamanın temel sebebi bugünkü fiyat seviyelerinden sıfır otomobile ulaşabilen müşteri potansiyelinin giderek azalması.

İkinci sebep ise, krediye ulaşmakta yaşanan sorunlar. Şu anda hem kredi faizleri hem de kredi red oranları çok yüksek. Geçtiğimiz yıl 770 binlerde olan pazarın bu yıl 750 binler civarında olmasını bekliyoruz."

"Yüksek fiyat ortamı bitiyor"

Bozkurt, “Son iki yıldır sıfır araç arzındaki sıkıntılar nedeniyle ikinci araçlar çok fazla prim yaptı. Çünkü şu anda mobilite bir lüks değil bir ihtiyaç. İkinci el araç pazarında son bir-bir buçuk yıldır yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini gözlemliyoruz.” dedi.