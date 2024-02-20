İkinci el otomobile ilgi azaldı: Satışlar durma noktasında Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, ikinci el ticaretinin durma noktasına geldiğini söyledi.

İHA

Son zamanlarda, stok sorunlarının çözülmesi nedeniyle sıfır otomobillere olan ilgi artmaya başladı. İkinci el araç fiyatlarının artışı ise piyasada işleri durma noktasına getirdi.

Otomobil alacak vatandaşların yeni araçlara yönelmesiyle ikinci elde de düşüş yaşanmaya başladı.

Satışlar durma noktasında

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 25 oranda düşmesine rağmen, 2023 yılının son çeyreğinden beri ticaretlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.

Kınık, piyasasının oturması için yüzde 15'lik bir düşüşün daha olması gerektiğini ifade etti.

"Fiyatlar daha da düşmeli"

İkinci el otomobil fiyatlarının daha da düşmesi gerektiğinin altını çizen Kınık, şunları söyledi:

2023 yılının son çeyreğinden bu zamana kadar ikinci el otomobil satışları tamamen durmuş vaziyette, bu durgunluk halen devam ediyor. Görüntü icabıyla 2024 yılının geri kalanında da satışlarda hareketlilik beklemiyoruz.



Çünkü kredi faiz oranları yüksek olduğundan dolayı araba alım-satımı pek olmuyor. Araba piyasasında çok suni bir yükseliş olmuştu. O yükselişin peşine böyle bir durgunluk bekliyorduk.



İkinci el otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 25'lik bir düşüş oldu. Araç sahipleri direniyor ama fiyatların daha da düşmesi gerekiyor.



Düşüşün yüzde 40'a kadar sürmesini bekliyor. Böyle olursa 2. el otomobil piyasası da oturur. Kâr oranları normale gelecek. Eskiden her gün 10 bin TL fiyatı artan otomobiller görüyorduk, artık böyle bir şey söz konusu değil.

"Hareketlilik beklemiyoruz"

Bu yıl da satışlarda bir hareket beklemediklerini ifade eden Kınık, sözlerini şu söyle tamamladı:

1 milyon TL'lik ikinci el otomobiller 750 bin TL'ye düştü. Bu araçlar satılmadıkça fiyatlar daha da aşağıya düşecek. 2024'te bir hareketlilik olacağını sanmıyorum.



Bir dönem sıfır araç yok deniyordu. Şimdi her bayide çok sayıda sıfır otomobil var. Tek tük de olsa satılan ikinci el otomobiller, genelde 500-700 bin TL civarındaki arabalar oluyor.



Bunlar da çok hızlı satılmıyorlar. İhtiyacı olanlar alıyor. İnsanlar araba alımında bekleme sürecine girdiler ve piyasayı takip ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)