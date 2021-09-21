İkinci el otomobiller, 7 aydır satılmayı bekliyor

Fiyatları anormal şekilde artan ikinci el otomobiller alıcı bulamıyor. Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar, 7 aydır galerilerde bekliyor.

Geçtiğimiz haftalarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrildi. Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatlara yansımadı.

Ne sıfır ne de ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler, bu durumdan pek de memnun değil.

ARAÇLAR ELDE KALIYOR

Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını, fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerin 7 aydır satılmayı beklediğini söyleyen Bağcılar'da bulunan bir ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, “Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şu an 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor.” dedi.

İkinci el otomobiller elde kalıyor - VİDEO

İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten Garip,"İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok, beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında.” ifadelerini kullandı.



Piyasada bir araç eksikliği olduğunu ve bu dönemde insanların bu eksikliği gideremediğini söyleyen Garip, "İnsanlar indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durum da ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor.

Matrah düzenlemesinden önce 200 bin TL verip aldığı bir aracı şimdi zararına 170 bin TL ye satmak istemiyorlar. En kötü aldıkları fiyata satmak istiyorlar. Bu durum yaşanınca araçlar elimizde kalıyor, fiyat düşüşü de gerçekleşmiyor.

"FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK"

Aksine fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Piyasada araç stok problemi var. Şu an galericiler de istedikleri fiyatlara araçlarını alıp satamıyorlar. Tedarikte problem olduğu içinde fiyatlarda düşüş gerçekleşmiyor. Şu anki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz.

Tam tersine biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Çip krizi halen devam ediyor. Sıfır araçlarda da bir problem var. Bu durum ister istemez ikinci ele de yansıyor. İleriki zamanlarda bir tık daha fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.