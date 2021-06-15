İkinci el piyasasında kurban bayramı öncesi son durum

Sıfır araçların fiyatlarında yaşanan yükselme ile gözler, ikinci el piyasasına çevrildi. İkinci el piyasasındaki son durumu, sizler için ustasından öğrendik.

Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında, talebin yaz ayları ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor.

Son aylarda, ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına gelmesi, fiyatların da yüzde 10 civarında gerilemesine neden olmuştu. Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte piyasa yeniden hareketlendi.

Sıfır araçların fiyatlarında yaşanan yükselme ile gözler, ikinci el piyasasına çevrildi.

TÜM SORULAR TEK VİDEODA

Peki kurban bayramı öncesi piyasa nasıl şekillenecek? Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi? Hasar kayıtlı araç alınmalı mı? Dolandırıcılara karşı almamız gereken önlemler nelerdir?

Tüm bu soruların cevaplarını ve ikinci el piyasasındaki son durumu, sizler için ustasından öğrendik.