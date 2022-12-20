İkinci el piyasasında yeni yıl hareketliliği

2022 yılının son günlerinde ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı.

2022 yılının son günlerine yaklaşırken, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylüyor.

Bolu'da ikinci el otomobil pazarında yıl başı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, oto pazarında yoğunluk oluşturuyor.

"Son 2 haftadır hareketlilik var"

Fiyatlarda düşüş olmadığını belirten oto galerici Gürkan Güler, "Araç fiyatlarında düşüş yok. ÖTV’nin belirlenmesinden sonra piyasada bir hareketlilik var. Fiyatlarda yukarıya doğru bir ivme var. Yıl başında araba fiyatlarına zam gelecek söylentisiyle araba pazarında son 2 haftadır hareketlilik yaşıyor.

"Çıldırmış gibi araba alıyorlar"

Şu anda pazarda yüksek bir müşteri hareketliliği var. Vatandaşlar çıldırmış gibi araba alıyor. Asgari ücret zammının buna çok etkisi var. Vatandaş, 'Yıl başı gelmeden aracımı yenileyeyim' diyor." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz aylara göre hareketliliğin yüzde 40 arttığını belirten galericiler, yılın son günlerine yaklaşırken bu hareketliliğin daha da artacağını belirtti.