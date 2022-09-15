İkinci elde 6 ay ve 6 bin kilometre şartı bugün başlıyor

İkinci elde 6 ay ve 6 bin kilometre şartı bugün başlıyor

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, bugün itibarıyla devreye alınacak.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Bugün devreye giriyor

6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş otomobiller için 15 Eylül’e kadar kısıtlama olmaksızın elden çıkarılması için süre verilmişti. Verilen sürenin bugün sona ermesiyle birlikte, yeni şartların devreye girmesi bekleniyor.

Bugünden itibaren otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Böylelikle oto alım satım yapanların, bayilerden sıfır araçları toplayıp yüksek fiyata satması engellenecek.

Galericiler panikte

Ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler yüzde10-15 indirimlerle araçları elden çıkarmaya çalıştı.

Bazı galericilerin ise ellerinde kalan araçları yakın akraba, eş ya da dostlarının üzerine geçirdiği öğrenildi.

Günlük takip edilecek

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları, günlük olarak takip edilecek.

Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el araç ticareti yapanların kısıtlama dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Ticari faaliyet kapsamında yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekâleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapanlara idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ticari faaliyette bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

İlan siteleri de denetim altında

İlan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek.

Aykırı bir durum halinde oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.