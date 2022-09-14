İkinci elde 6 bin km ve 6 ay şartı yarın devreye giriyor

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, yarın itibarıyla devreye alınacak.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Yarın devreye giriyor

6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş otomobiller için 15 Eylül’e kadar kısıtlama olmaksızın elden çıkarılması için süre verilmişti. Verilen süre yarın sona eriyor ve söz konusu düzenleme devreye giriyor.

Al-sat yapanların şu anda piyasadan çekildiğini söyleyen oto galerici Yılmaz Kebapçı, "Eskiden her meslekten insanlar araç alıp satıyordu. Galericiden fazla al-sat yapanlar piyasada vardı. Şu anda piyasadan çekildiler. Buna bağlı olarak talep de azaldı.

Bayilerde de bazı kategorilerde sıfır araçlar bulunabiliyor artık. Eskisi gibi 5-6 ay bekleme durumu olmuyor. Filo şirketlerinden piyasaya çok fazla araç sürüldü. Bir veya bir buçuk yaşında sıfır araçlar şu anda piyasaya çıkıyor ancak şu anda çok fazla talep olmadığı için fiyatlarda yüzde 5 civarında bir gerileme oldu.

15 Eylül’deki düzenlemeyle stokçuluğun önüne geçilebilir ancak sadece bunun piyasa için yetersiz olduğunu düşünüyorum.

Sadece galerici esnafına 6 ay satamayacak ancak normal binici satabilecek. Özellikle internet sitelerinden biniciler sıfır araçlarını satıyor." diye konuştu.