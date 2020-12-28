İkinci elde ağır hasarlı araçlara ilgi arttı

İkinci el araç pazarında fiyatların fırlaması, ağır hasarlı olan araçların daha fazla ilgi görmesine neden oldu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyordu. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor, ancak fiyatlarda beklenen düşüş hala gerçekleşmedi.

İkinci el otomobil satışlarında pandemi döneminde yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı arabaların bu dönemde rağbet gördüğünü söyledi.

"FİYATLAR İKİ KAT ARTTI"

Kocaeli’nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var.

Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik." ifadelerini kullandı.

Eskiden ağır hasarlı araçların satılmadığını, artık fiyatlarından dolayı vatandaşların onlara yöneldiğini söyleyen Şengül, ''Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Şimdi yüzde 50 düşük diye insanlar onları alıyor." diye konuştu.

Kocaeli’nde 32 senedir oto galericilik yapan Tamer Ertuğ da fiyatların yavaş yavaş aslına dönmeye başladığını belirterek, "Bunlar şişme fiyatlar. İleriki zamanlarda yavaş yavaş düşmeye başladı. Her sabah sosyal ağdaki firmalara baktığımız zaman, fiyatların düştüğünü görüyoruz. Esnaf adet olarak küçüldü.

Geçen sene bu zamanlarda 30 arabası olan meslektaşımız 15 arabaya düştü. Şu anda fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı. Bir de bu fiyatların düşmesinin sebebi de artık herkes galericilik yapamıyor.'' şeklinde konuştu.

