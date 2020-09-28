İkinci elde araç satan parasını konuta yatırıyor

İkinci el araç fiyatlarının 1,5 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazanmasının ardından vatandaşlar araçlarını satarak konut almaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil stoklarının tükenmesi, ikinci el araç fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

İkinci el araç fiyatlarının 1,5 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazanması, fiyatları konutlarla yarışır hale getirdi. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, arabalarını satıp konut sektörüne yöneldi.

İzmir'de her gün yaklaşık 3 bin 500 ikinci el otomobile ev sahipliği yapan Otokent, ev satın almak üzere araba satmaya gelen müşterilerini ağırlıyor. İzmir'de galericilik yapan Fahri Karlık, pandemi döneminde ikinci el araçların değerlendiğini, bayilere sıfır otomobil gelmemesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi.

"ARACINI SATIP KONUTA YÖNELENLER ARTTI"

İkinci el otomobillerin çok değerlendiğini belirten Karlık, "Bazı vatandaşlar aracının değer kazandığını düşünerek aracını satıp, yeni bir yatırıma yöneliyor. Örneğin 150 bin liralık arabasını satıp 50-60 bin liralık başka bir otomobil satın alıyorlar. Kalan 100 bin lirayı peşinat olarak verip üzerine krediyle ev alma yoluna gidiyorlar. Bu dönemde bu yöndeki alışverişler çok hızlandı." ifadelerini kullandı.

Otokent'e gelerek fiyat araştırması yaptığını söyleyen vatandaşlardan Nurettin Top, "Buraya 150 bin liralık arabamı nakde çevirmek için geldim. Arabamı satıp 50 bin liralık başka bir araba almak istiyorum. Krediler düştü bu yüzden ev almak istiyorum. 50 bin liralık araba da benim işimi görür." diye konuştu.