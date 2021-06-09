İkinci elde ekspertiz zorunluluğuyla kayıt dışı araçlar engellenecek

2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller için ekpertiz raporu zorunlu.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği, 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, ikinci el araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

BAKANLIK VE NOTER TAKİP EDİYOR

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştiriliyor ve işletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi yapılıyor.

"KAYIT DIŞILIK ENGELLENECEK"

Letgo Genel Müdürü Onur Kavak, ikinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasını zorunlu hale getiren uygulamanın, ikinci el araç sektöründe kayıt dışı ekonomiyi yarı yarıya engelleyeceğini ve satışı yapılan araçların takibinin kolaylaşacağını belirten Kavak, kademeli normalleşmeye dönülmesi, mevsimsel hareketlilik ve sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle ikinci el araçlara yönelik talebin yüzde 10-15 civarında arttığını ifade etti.

Kavak, son 3 ayda canlanmaya başlayan bu talebin henüz fiyatlara gözle görülür bir şekilde yansımadığının altını çizdi.



Gelecek dönemde de fiyatlardan bağımsız olarak talebin artmasını ve sektörün büyümesini beklediklerini dile getiren Kavak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme için araç alım-satımının yasal yaptırımlarla kontrol altına alınması, süreçlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çok önemli. Ayrıca bu düzenleme ile ikinci el araç sektöründe markalaşma yani kurumsallaşmanın hızlanacağını öngörüyoruz.

"GÜVEN SORUNU OLMAYACAK"

Böylece tüketiciler ikinci el araç satarken veya alırken güven sorunu yaşamadan gönül rahatlığıyla alım satım yapmanın keyfini sürecek. letgo oto+ olarak sektörün itibarına ve büyümesine katkı sunacağını düşündüğümüz bu adımı destekliyoruz."