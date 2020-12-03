İkinci elde fiyat artışı yedek parça fiyatlarına da yansıdı

İkinci el otomobil piyasasındaki yükseliş yedek parça fiyatlarına da yansıyınca, vatandaşlar ‘çıkmacı’ diye tabir edilen 2. el parça alım satımı yapan esnafın yolunu tuttu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, sıfır ve ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor.

Ancak fiyat artışına rağmen yoğun talep nedeniyle sıfır araç stokları tükenirken, ikinci el araç satışları da yükselişini sürdürüyor.

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki önü kesilemeyen yükseliş uzun süredir gündemi meşgul ederken, gündem dışı kalan yedek parça fiyatlarında da ciddi artışlar yaşanıyor.

VATANDAŞTAN ÇÖZÜM

Geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkan parça fiyatlarından dolayı vatandaşlar, emsallerine göre aradıkları yedek parçaya çıkmacılar sayesinde yüzde 70'e kadar ucuza ulaşıyor.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır çıkma yeden parça satışı yapan Enes Arı, sadece kaza yapan araç sahiplerinin değil araçlarında arıza oluşan vatandaşların da kapılarını çaldığını ifade etti.

Kendilerinin çoğu zaman kazalardan dolayı hurdaya ayrılan ya da arızasının yapım maliyeti yüksek tutan araçları alarak, yedek parça olarak değerlendirdiklerini dile getiren Ener Arı, bu sayede ithal olan yedek parçaya ödeme yapılmadığı için de cari açığın artmasının önüne geçtiklerini kaydetti.

"YEDEK PARÇA SIKINTISI VAR"

Arı, araç sahiplerinin genelde oto şanzıman, motor ve kaporta aksamı konusunda sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, “Yurt dışından da parça ithal olmadığı için Türkiye genelinde yeden parça konusunda sıkıntılar var. Dolar kurunun bu sıkıntılarda büyük etkisi var.

Mesela 2 yıl önce 80 TL olan bir parça şu anda 400 TL civarında. Vatandaşlar bize geldiklerinde ise 1 yıl önceki fiyattan yedek parça bulabiliyorlar. 400 TL olan bir parça bizde 150-200 TL'den alınabiliyor.” dedi.



Araç sahiplerinin, ihtiyaçları olan yedek parçaya hem orijinal hem de sıfırına göre yüzde 70 kadar ucuza sahip olabildiklerini belirten Arı, “Genelde bize motor ve kaporta aksamından dolayı geliyorlar. Şanzımanın yenisinin üretimi olmadığı için genellikle çıkma olarak tercih ediyorlar çünkü sıfırı bulunmuyor.

Yurt dışından ithal olarak gelen 7 bin TL'lik şanzıman, bizlerde bin ile 1500 TL arasında bulunuyor. Çıkma parçalar, temizlik ve bakımı yapılıp, testi yapıldıktan sonra veriliyor." ifadelerini kullandı.